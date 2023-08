Mercato : Il l’avoue, Messi revit après le PSG !

Thomas Bourseau

Lionel Messi ne cesse d’être décisif depuis ses débuts tonitruants à l’Inter Miami, empilant les buts pour la franchise de Major League Soccer. De quoi permettre à son entraîneur Gerardo Martino d’affirmer retrouver le Messi de la Coupe du monde, et non du PSG, lui qui le connaît depuis bien des années.

Il l’avait lui-même reconnu au cours d’une interview accordée à Mundo Deportivo au début du mois de juin : pendant ses deux années au PSG, Lionel Messi n’a pas été heureux. Et maintenant ? Lors de ses premiers pas et premiers matchs à l’Inter Miami, Messi semble s’éclater, mais pas seulement.

Martino l’affirme, il a retrouvé le Messi de la Coupe du monde à Miami

Ancien coach de Lionel Messi au FC Barcelone, Gerardo Martino s’est confié jeudi aux médias et dans des propos rapportés par ESPN , l’entraîneur de l’Inter Miami a souligné le leadership de Lionel Messi, avec une mentalité similaire au dernier Mondial. « Il ne fait ici ni plus ni moins que ce que nous avons vu lors de la Coupe du monde avec l’Argentine. Le leadership de Leo sur et en dehors du terrain a été remarquable ces dernières années. Je pense à ce qu'il a fait en Coupe du monde parce que cela reflète le type de leader qu'il est devenu ».

«Je viens pour la compétition et la victoire»