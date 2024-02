Mercato : Il lâche une annonce qui scelle son avenir à l’OM ?

Thibault Morlain

En ce dernier jour du mercato hivernal, l’OM a annoncé les départs de Vitinha et François-Régis Mughe, prêtés au Genoa et à Dunkerque. Mais cela pourrait-il encore bouger dans les dernières minutes du marché des transferts ? Certains regards sont braqués vers Ismaïla Sarr, mais le Sénégalais ne semble pas avoir en tête un départ.

L’été dernier, l’OM a recruté Ismaïla Sarr, arrivé en provenance de Watford. Mais après quelques mois à Marseille, le Sénégalais ne donnerait pas totale satisfaction en club phocéen. A tel point qu’on a évoqué la possibilité que Sarr s'en aille en ce mois de janvier, avant la clôture du marché des transferts.

« Je suis heureux pour l’OM et pour tout le monde »

En ce dernier jour du mercato hivernal, le cas Ismaïla Sarr fait parler. Alors qu’il a été question d’un possible départ du Sénégalais de l’OM, celui-ci aurait des touches en Premier League. Mais Sarr n’est pas dans l’esprit d’un départ. Pour GFFN , le joueur de l’OM a lâché : « Les résultats de l’OM ? Je suis heureux pour l’OM et pour tout le monde. Nous sommes sur une série de victoires. Nous allons essayer de continuer cela pour les supporters également ».

« Je me sens très bien ici »