Mercato : Il jubile, le PSG va s’en mordre les doigts

Thomas Bourseau

Dans le viseur de Luis Campos depuis l’été dernier, Rafael Leão devrait snober le PSG et son conseiller football afin de prolonger son contrat au Milan AC. Pour le plus grand bonheur de Paolo Maldini.

Depuis l’été dernier, Rafael Leão figure dans les petits papiers du PSG. L’Équipe et RMC Sport avaient en effet fait savoir que Luis Campos comptait sur Marcus Rashford ou l’attaquant du Milan AC afin d’oublier Arnaud Kalimuendo parti au Stade Rennais. Finalement, les plans du conseiller football du PSG sont tombés à l’eau avec les deux attaquants.

«Rafael Leao est un talent fou, quelque chose d’unique»

Néanmoins, le PSG n’a pas lâché l’affaire depuis avec Rafael Leão. La preuve ? le10sport.com vous dévoilait le 17 avril dernier que Luis Campos avait bougé ses pions pour son compatriote portugais qu’il avait déjà recruté au LOSC en 2018. Leão n’est plus le même joueur depuis selon Paolo Maldini qui a tenu le discours suivant alors qu’une prolongation de contrat de Rafael Leão au Milan AC est en très bonne voie. « Rafael Leao est un talent fou, quelque chose d'unique, mais un joueur aussi talentueux doit travailler plus que les autres pour exploiter son don ».

«Il était sur le banc de Lille et je lui ai dit qu'il jouait pour son Instagram»