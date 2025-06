Mercato : Il fait ses adieux à l'OM !

Chancel Mbemba tourne la page avec l’Olympique de Marseille. Après une saison blanche marquée par une mise à l’écart dès l’été, le défenseur congolais quitte officiellement le club phocéen. Libre depuis ce lundi, il pourrait rebondir en Ligue 1. Sur Instagram, il a adressé un message d’adieu émouvant aux supporters de l’OM.

Chancel Mbemba a vécu une saison très particulière avec l’OM . Placé dans le loft dès le début de la saison, l’international congolais n’aura pas disputé la moindre minute sous les couleurs de l’Olympique de Marseille . Arrivé à l’été 2022, il a été l’un des meilleurs joueurs de l’OM durant deux saisons avant d’être mis de côté pour des raisons contractuelles. Désormais libre de tout contrat depuis ce lundi, Chancel Mbemba peut signer où il le souhaite et fait notamment l’objet d’intérêts venant du nouveau venu en Ligue 1, le Paris FC .

«J’en retiendrai le meilleur»

Le désormais ex-défenseur de l’OM a livré un message d’adieu très touchant sur son compte Instagram :

« Toutes les histoires trouvent leur conclusion, et parfois, celle-ci n'est pas celle que l'on avait imaginée. Ces trois saisons avec l'Olympique de Marseille resteront gravées dans ma mémoire, et j'en retiendrai le meilleur : l'ambiance électrisante du Vélodrome, des supporters exceptionnels et une ville qui vibre au rythme des matchs. »