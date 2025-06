Messi - PSG : Le départ annoncé après l’humiliation !

La rédaction

Humilié par son ancien club en Coupe du monde des clubs, Lionel Messi vivrait mal la lourde défaite infligée par le PSG à l’Inter Miami (4-0). Alors qu’il envisageait une prolongation, l’Argentin aurait stoppé les discussions et songerait à un départ vers un championnat plus compétitif, à un an et demi du Mondial 2026.

Ce dimanche, le PSG retrouvait Lionel Messi, maintenant à l’Inter Miami, en Coupe du monde des clubs. Face à son ancienne écurie, l’octuple Ballon d’Or n’aura eu aucune chance et le club de la capitale s’est largement imposé 4-0 pour avancer en quart de finale.

Messi veut partir… Une humiliation pour Lionel Messi qui pourrait bien le pousser à quitter l’Inter Miami. Après la débâcle face au PSG en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs, ESPN Argentina explique que l’attaquant argentin se serait posé certaines questions quant à son avenir. L’ancien Parisien voudrait rejoindre un championnat plus compétitif en vue de la Coupe du monde 2026.