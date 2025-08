Mercato : Il est prêt à tout risquer pour rejoindre l’OM ?

Alors que les supporters ont accueilli en grande pompe Igor Paixão, l’Olympique de Marseille travaille sur d’autres dossiers chauds pour renforcer le collectif de Roberto De Zerbi. C’est notamment le cas en défense, où l’une des pistes du moment semble mener à Timothy Weah , latéral droit de la Juventus qui aimerait poser ses valises dans le sud de la France.

Après Adrien Rabiot l’été dernier, un autre ancien du PSG pourrait débarquer à Marseille en ce mercato. Cela fait des semaines déjà que l’on parle de la piste menant à Timothy Weah , latéral ou ailier droit de la Juventus . Il ne rentrerait plus dans les plans d’ Igor Tudor et souhaiterait vraisemblablement se relancer à l’ OM , sous les ordres de Roberto De Zerbi .

« Dans le football, on ne peut pas choisir une équipe sans l’offre adéquate »

Les négociations entre les deux clubs semblent toutefois bloquer depuis quelques jours, avec l’OM qui aurait souhaité offrir 15M€, alors que la Juventus en réclamerait plutôt entre 20 et 22M€. Et dans un long entretien accordé à Sky Sport Italia, le directeur général turinois a fait le point sur la situation de Weah. « Il veut signer à l’OM. Mais dans le football, on ne peut pas choisir une équipe sans l’offre adéquate. Car si elle n’arrive pas, on reste à l’écart. Et l’offre n’est pas encore arrivée » a déclaré Damien Comolli.