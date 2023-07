Mercato : Il claque la porte du PSG et vit une aventure exceptionnelle

Thibault Morlain

L’été dernier, un peu à la surprise générale, Xavi Simons avait décidé de claquer la porte du PSG. Arrivé au terme de son contrat, le Néerlandais n’avait pas voulu prolonger, préférant alors s’engager libre avec le PSV Eindhoven. Un choix payant puisque Xavi Simons a réalisé une saison exceptionnelle. Une saison que le joueur de 20 ans, désormais de retour au PSG, n’oubliera pas sitôt.

Xavi Simons est donc à nouveau un nouveau du PSG. Ce mercredi, le club de la capitale a officialisé le retour du Néerlandais, qui a été prêté dans la foulée au RB Leipzig. Bénéficiant d'une clause de rachat de 6M€, le PSG a donc chiper le milieu offensif au PSV Eindhoven, avec qui Xavi Simons sortait d’une très grosse saison. Le Parisien ne sera donc resté au final qu’un avec le club néerlandais. Une expérience toutefois marquante pour le principal intéressé.

« J’ai immédiatement remarqué que je faisais partie de la grande famille du PSV »

Quitter l’été dernier le PSG pour le PSV Eindhoven a été le bon choix pour Xavi Simons. Aux Pays-Bas, le Néerlandais s’est régalé. A tel point que les adieux ont été très difficiles. Sur ses réseaux sociaux, Xavi Simons s’est remémoré à quel point jouer pour le PSV a été incroyable : « Chers fans du PSV. Je veux vous faire savoir à quel point la saison a été spéciale pour moi. Cette année a certainement été celle où j’ai le plus apprécié d’être un joueur de football professionnel. Depuis le premier jour, j’ai ressenti votre amour. Vous avez ouvert les portes de votre maison. J’ai immédiatement remarqué que je faisais partie de la grande famille du PSV. Je me suis senti aimé. Je me considère chanceux d’avoir pu partager ce vestiaire avec des joueurs qui m’ont laissé une énorme impression. Le trophée de meilleur buteur du championnat est pour vous tous. En particulier, je veux parler de l’entraîneur, Ruud van Nistelrooy. Merci à lui, mon grand rêve est devenu réalité : jouer la Coupe du monde avec les Pays-Bas. Il a fait sortir le meilleur de moi ».

« Eindhoven et le PSV seront toujours importants pour moi »