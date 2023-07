Mercato : Un crack quitte déjà le PSG et sort du silence

Alexis Brunet

Le PSG avance bien sur son mercato. Après avoir recruté pas moins de six joueurs, Paris a décidé de faire revenir Xavi Simons au club. L'attaquant n'évoluera pas tout de suite avec Paris, puisqu'il est prêté au RB Leipzig, sans option d'achat. Il s'est d'ailleurs exprimé sur les motivations qui l'ont poussé à rejoindre l'équipe allemande.

Le PSG est rentré dans une nouvelle ère avec Luis Enrique. L'Espagnol est bien décidé à imposer sa patte. Luis Campos cherche donc à lui offrir l'équipe qu'il désire, et cela prend progressivement forme. En plus d'avoir déjà bouclé six arrivées, le Portugais anticipe déjà la prochaine saison, puisqu'il a fait revenir Xavi Simons au club. Le Néerlandais sera prêté cette année au RB Leipzig, avant de revenir l'été prochain.

Xavi Simons explique le choix du RB Leipzig

Il faudra donc attendre encore un peu, avant de revoir Xavi Simons avec le maillot du PSG. La saison prochaine, c'est avec la tunique du RB Leipzig qu'il jouera, et le Néerlandais s'est exprimé sur ce choix pour le site officiel du club allemand. « La Bundesliga est l'un des meilleurs championnats d'Europe et le RB Leipzig est l'une des meilleures équipes de la Bundesliga. Venir à Leipzig est la bonne étape pour moi car le RBL montre constamment comment développer les jeunes joueurs et réussir avec eux. »

Simons veut jouer la Ligue des Champions