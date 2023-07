Son transfert au PSG annoncé, il lâche un message déchirant

Thibault Morlain

C’est donc ce mercredi 19 juillet que le PSG a officialisé le retour de Xavi Simons. Parti l’été dernier pour le PSV Eindhoven, le Néerlandais a accepté de revenir au sein du club de la capitale, qui l’a d’ailleurs prêté dans la foulée au RB Leipzig. Pour autant, Xavi Simons n’oublie clairement pas la saison qu’il vient de vivre aux Pays-Bas. Il a d’ailleurs livré un message d’adieux au PSV Eindhoven très émouvant.

Voilà la 7ème recrue du mercato estival du PSG. Après Skriniar, Asensio, Ugarte, Lee, Hernandez et Ndour, c’est donc Xavi Simons qui s’est engagé ce mercredi avec le club de la capitale. Ayant fait jouer son option de rachat, le PSG a rapatrié le Néerlandais, qui a signé jusqu’en 2027 et a été prêté dans la foulée au RB Leipzig.

En feu, le PSG annonce sa 7ème recrue du mercato https://t.co/s3PjMd9j1H pic.twitter.com/31IT8qK6HM — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

« Depuis le premier jour, j’ai ressenti votre amour »

Xavi Simons ne sera donc finalement resté qu’un an au PSV Eindhoven. Mais quelle saison. D’ailleurs, le nouveau joueur du PSG n’oubliera pas de sitôt cet exercice avec le club néerlandais. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, Xavi Simons a posté un déchirant message pour faire ses adieux : « Chers fans du PSV. Je veux vous faire savoir à quel point la saison a été spéciale pour moi. Cette année a certainement été celle où j’ai le plus apprécié d’être un joueur de football professionnel. Depuis le premier jour, j’ai ressenti votre amour. Vous avez ouvert les portes de votre maison. J’ai immédiatement remarqué que je faisais partie de la grande famille du PSV. Je me suis senti aimé. Je me considère chanceux d’avoir pu partager ce vestiaire avec des joueurs qui m’ont laissé une énorme impression. Le trophée de meilleur buteur du championnat est pour vous tous. En particulier, je veux parler de l’entraîneur, Ruud van Nistelrooy. Merci à lui, mon grand rêve est devenu réalité : jouer la Coupe du monde avec les Pays-Bas. Il a fait sortir le meilleur de moi ».

« Je ne me suis jamais autant senti à la maison en si peu de temps »