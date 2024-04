Mercato : Il boucle un transfert légendaire au PSG avant son départ

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé en tant que directeur sportif du PSG après l’arrivée du Qatar en 2011, Leonardo a posé les premières pierres du nouveau projet en s’attachant les services de plusieurs joueurs fondamentaux. En 2013, soit quelques semaines avant son départ, le Brésilien a notamment mis la main sur Marquinhos, alors âgé de 19 ans, qu'il n’aura pas l’occasion de rencontrer à son arrivée…

Face au FC Barcelone (2-3), pour le quart de finale aller de Ligue des champions, Marquinhos est devenu le joueur le plus capé de l’histoire du PSG, dépassant Jean-Marc Pilorget et ses 435 matches sous le maillot rouge et bleu. La belle histoire entre le défenseur et le club de la capitale a débuté il y a onze ans, grâce à un homme qui a mis du temps avant de pouvoir côtoyer la jeune recrue à l’époque.

« C’est lui qui avait tout réglé pour mon transfert »

Comme il l’a rappelé auprès du Parisien , Marquinhos s’est engagé en faveur du PSG grâce à Leonardo, alors directeur sportif. Ce dernier n’a toutefois pas eu l’occasion de présenter la recrue, le Brésilien quittant son poste en 2013. « C’est quelqu’un de très important dans ma carrière. Il n’était plus au PSG quand je suis arrivé mais c’est lui qui avait tout réglé pour mon transfert avant de partir. C’est lui qui a fait confiance à un jeune Brésilien comme moi… », confie Marquinhos, toujours reconnaissant.

« J’ai vu à quel point il était important ici »