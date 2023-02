Mercato : Il balaye le choix Zidane, le PSG peut souffler

Amadou Diawara

Alors que Christophe Galtier et Graham Potter enchainent les mauvaises performances depuis le début de l'année 2023, le PSG et Chelsea seraient à la lutte pour boucler la signature de Zinedine Zidane. Interrogé sur le cas du coach des Blues, Cristian Stellini - entraineur adjoint de Tottenham - a milité pour que sa direction lui laisse le temps d'inverser la tendance.

Depuis le début de l'année 2023, le PSG et Chelsea ne sont pas dans leur assiette. En effet, les deux géants européens ne parviennent plus à aligner les victoires. Par conséquent, les dirigeants du PSG et de Chelsea douteraient de Christophe Galtier et de Graham Potter. Et ils auraient déjà un nom en tête pour les remplacer au cas où.

Le PSG et Chelsea en concurrence pour Zidane

En effet, le PSG et Chelsea seraient en concurrence pour le recrutement de Zinedine Zidane, qui est libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021. D'ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale a déjà tenté de s'offrir les services du Ballon d'Or 98, avant d'installer Christophe Galtier sur son banc. Mais Zinedine Zidane a recalé le PSG parce qu'il espérait pouvoir prendre la place de Didier Deschamps en Bleu après la Coupe du Monde au Qatar.

«Graham Potter est un grand manager»