Mercato : Il annonce «une bonne recrue» pour l’OM !

Les dirigeants de l’OM comptent offrir plusieurs renforts à Roberto De Zerbi, qui a déjà pu voir Ismaël Koné et Lilian Brassier se joindre à son effectif, mais le Canadien et le Français ne seront pas les seuls à rallier le Vélodrome au cours du mercato estival. Aux yeux d'un spécialiste, Richard Ríos pourrait être un renfort de choix.

L’effectif de l’OM va connaître de nombreux changements cet été. Plusieurs éléments quitteront inévitablement le Vélodrome, mais des arrivées sont aussi à prévoir. Du côté des observateurs, on espère voir les dirigeants phocéens inscrire le nom de certains joueurs sur leur short-list. Pierre Gerbeaud, journaliste en Colombie, pense que Richard Ríos serait une bonne recrue pour les Olympiens.

« C’est un joueur qui récupère les ballons très haut sur le terrain et est capable de presser haut. »

Dans des propos accordés à footballclubdemarseille, Pierre Gerbeaud vante les qualités de Richard Ríos : « C’est un jouer qui n’a jamais joué en Colombie. Il vient du Futsal. Il est parti au Brésil très vite, il est passé dans le club de Flamengo avant de passer au Mexique, à Mazatlan. Il joue actuellement à Palmeiras. Ce serait une bonne recrue au milieu dans l’optique où il y aurait beaucoup de départ. Il a un peu le même profil qu’Ismaël Koné, donc si Ounahi part, Rios peut faire du bien et tu aurais 2 milieux de très haut niveau. C’est un joueur qui récupère les ballons très haut sur le terrain et est capable de presser haut. Offensivement il est très intéressant dans ses déplacements selon moi, c’est une de ses qualités qui m’impressionne le plus. Il est capable d’aller se mettre dans la bonne zone pour trouver le surnombre, c’est une qualité qui plairait beaucoup à De Zerbi. »

« Il a une grosse activité qui nous apporterait un gros plus au milieu »

Pour décrire le profil de Richard Ríos, Pierre Gerbeaud cite quelques lacunes au niveau défensif. Mais le volume de jeu du joueur de 24 ans est à l’inverse être l’une de ses qualités : « Défensivement il fait le taf, même s’il a tendance encore par moment à se jeter un peu et faire des fautes évitables. Il prend des jaunes mais c’est un joueur très intelligent tactiquement, avec beaucoup d’énergie. Il n’est pas maladroit techniquement étant donné qu’il est passé par le Futsal et il a une grosse activité qui nous apporterait un gros plus au milieu. Bon déplacement également, il ne ferait pas tache dans l’effectif de l’OM. En complémentarité avec un milieu défensif ça serait très intéressant. Il possède également une très belle frappe. Il a déjà marqué en préparation avec la Colombie face aux États-Unis. Il se projette très vite et est souvent présent dans les deux surfaces. Sa course permet de casser des lignes, comme ses passes. Ça peut être un peu cher en revanche, il faudrait mettre une belle somme pour aller le chercher. »