Mercato : Il a laissé un vide à Paris, le PSG trouve tient successeur !

Thomas Bourseau

Marco Verratti était réputé au PSG pour être un joueur techniquement capable de s’extirper des situations les plus délicates et de toujours ressortir le ballon proprement. Son départ a laissé un vide au Paris Saint-Germain que le club semble avoir comblé par le transfert de João Neves (19 ans), arrivé au PSG au même âge que Verratti à l’époque…

Le « Petit Hibou » a fait vibrer les supporters du PSG au Parc des princes pendant onze saisons. Le milieu défensif italien, arrivé à seulement 19 ans de Pescara à l’été 2012, a longtemps été la pièce-maîtresse technique de l’entrejeu parisien. Toutefois, à ses 30 ans l’été dernier, le Paris Saint-Germain a décidé de tourner la page et Verratti a pris le chemin du Qatar et d’Al-Arabi.

Transferts : Le PSG rêve d’un joueur qui veut marquer l’histoire ! https://t.co/ONUeBoN8aI pic.twitter.com/WTCyze6a1S — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

«Il ne perd pas le ballon, il a un bon physique, et sous pression, il est capable de surmonter les situations»

À plusieurs reprises sur le marché des transferts, le comité directeur du PSG a semblé être déterminé à trouver un complément technique à Marco Verratti sans franc succès. Mais avec le transfert à 70M€ bonus compris de João Neves, il se pourrait bien que la mission des dirigeants soit accomplie du point de vue de Luis Enrique. « João est un milieu de terrain de très haut niveau, avec les caractéristiques parfaites que nous recherchons. Il ne perd pas le ballon, il a un bon physique, et sous pression, il est capable de surmonter les situations. C’est un joueur clairvoyant, capable de jouer le dos tourné et de gérer le jeu face au ballon. Physiquement, lorsqu'il n'a pas le ballon, il est très efficace pour mettre la pression. C'est un joueur intelligent ».

«C’est un processus que nous avons amorcé tout au long de la saison dernière»

En août dernier, dans la foulée du recrutement de João Neves, l’entraîneur du PSG livrait une longue interview aux médias du club via laquelle il s’enflamme totalement pour avoir trouvé le joueur parfait qu’il recherchait dès son arrivée à la tête de l’effectif parisien à l’été 2023. « Cette année, au milieu de terrain, nous avons plusieurs joueurs avec ce profil. Avec João, nous avons commencé à lui faire occuper plus de zones et d'espaces en fonction des situations et des autres joueurs. C’est un processus que nous avons amorcé tout au long de la saison dernière. Nous avons beaucoup discuté de l'occupation des espaces la saison passée. Cette année, nous allons essayer d'améliorer encore cet aspect du jeu, en jouant davantage en lien avec nos coéquipiers pour devenir imprévisibles pour nos adversaires, tout en étant prévisibles pour nous-mêmes. Pour cela, il est essentiel de fournir les bonnes informations aux joueurs. Dans le cas de João, c'est un joueur plein d'énergie, qui court beaucoup et aime ça, ce que nous apprécions. Cependant, il faut courir beaucoup sans le ballon et moins avec le ballon ». Le PSG a donc trouvé la perle rare…