Mercato : Il a claqué la porte, le PSG l’a mauvaise

Pierrick Levallet

Revenu de son prêt au Sporting CP, Pablo Sarabia pensait avoir une nouvelle chance au PSG. Mais finalement, Christophe Galtier n'a que très peu compté sur lui en première partie de saison. Mécontent de sa situation, l'Espagnol a alors claqué la porte et s'est engagé à Wolverhampton. Sauf que son transfert n'aurait pas été très bien reçu au PSG.

Avec seulement Hugo Ekitike recruté l’été dernier, le PSG manquait déjà de profondeur de banc sur le plan offensif. Christophe Galtier ne pouvait compter que sur l’attaquant de 20 ans et Pablo Sarabia, revenu de son prêt au Sporting CP, pour remplacer Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Mais désormais, l’entraîneur parisien ne peut plus compter que sur Hugo Ekitike.

Sarabia est parti se relancer en Angleterre

N’entrant visiblement pas dans les plans de Christophe Galtier et étant mécontent de sa situation au PSG, Pablo Sarabia a décidé de partir se relancer ailleurs. L’Espagnol s’est engagé à Wolverhampton jusqu’en juin 2025. De son côté, le PSG a récupéré 5M€ de cette transaction. Mais son transfert n’a pas été très bien accueilli.

Le départ de Sarabia a divisé en interne