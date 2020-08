Foot - Mercato - AC Milan

Mercato : Ibrahimovic scelle son avenir !

Publié le 30 août 2020 à 14h48 par La rédaction mis à jour le 30 août 2020 à 14h49

C'est désormais officiel, Zlatan Ibrahimovic sera toujours milanais la saison prochaine. Le Suédois a justifié son choix.