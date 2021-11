Foot - Mercato

Mercato : Zlatan Ibrahimovic va accélérer pour son avenir !

Publié le 22 novembre 2021 à 12h20 par La rédaction mis à jour le 22 novembre 2021 à 12h25

Toujours performant avec le Milan AC, Zlatan Ibrahimovic nourrirait quelques ambitions pour la fin de sa carrière. Ainsi, le Suédois pourrait bientôt prolonger son contrat avec les Rossoneri.