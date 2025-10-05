Mercato : Ibrahimovic au RC Lens, la folle promesse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2013, le RC Lens était passé sous pavillon azerbaïdjanais. En effet, à l’époque, les Sang et Or étaient devenus la propriété de l’homme d’affaires, Hafiz Mammadov. Débarqué à la tête du club nordiste, il avait d’ailleurs de très grandes ambitions pour faire de Lens l’un des plus grands clubs d’Europe. Faire signer un certain Zlatan Ibrahimovic avait même été annoncé.

Recruté par le PSG en 2012, Zlatan Ibrahimovic sera resté jusqu’en 2016 au sein du club de la capitale. Alors que l’attaquant suédois a par la suite continué sa carrière à l’étranger, voilà qu’il aurait pu rejoindre un autre club de Ligue 1. Telle était en tout cas l’ambition d’Hafiz Mammadov. Ayant racheté le RC Lens en 2013, l’homme d’affaires azerbaïdjanais voyait les choses en grand pour les Sang et Or, rêvant notamment du recrutement d’Ibrahimovic.

« Ibrahimovic ou Falcao ? S’il le faut, on fera venir des stars » Zlatan Ibrahimovic au RC Lens ? Hafiz Mammadov en rêvait. Le JDD est revenu sur le passage de l’Azerbaïdjanais à la tête des Sang et Or et de ses folles ambitions. « Le RC Lens sera le plus grand club du monde. (…) Ibrahimovic ou Falcao ? S’il le faut, on fera venir des stars », avait-il notamment lâché. Finalement, Ibrahimovic ne sera jamais venu à Lens.