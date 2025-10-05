Mercato : Ibrahimovic au RC Lens, la folle promesse !

En 2013, le RC Lens était passé sous pavillon azerbaïdjanais. En effet, à l’époque, les Sang et Or étaient devenus la propriété de l’homme d’affaires, Hafiz Mammadov. Débarqué à la tête du club nordiste, il avait d’ailleurs de très grandes ambitions pour faire de Lens l’un des plus grands clubs d’Europe. Faire signer un certain Zlatan Ibrahimovic avait même été annoncé.
Recruté par le PSG en 2012, Zlatan Ibrahimovic sera resté jusqu’en 2016 au sein du club de la capitale. Alors que l’attaquant suédois a par la suite continué sa carrière à l’étranger, voilà qu’il aurait pu rejoindre un autre club de Ligue 1. Telle était en tout cas l’ambition d’Hafiz Mammadov. Ayant racheté le RC Lens en 2013, l’homme d’affaires azerbaïdjanais voyait les choses en grand pour les Sang et Or, rêvant notamment du recrutement d’Ibrahimovic.
« Ibrahimovic ou Falcao ? S’il le faut, on fera venir des stars »
Zlatan Ibrahimovic au RC Lens ? Hafiz Mammadov en rêvait. Le JDD est revenu sur le passage de l’Azerbaïdjanais à la tête des Sang et Or et de ses folles ambitions. « Le RC Lens sera le plus grand club du monde. (…) Ibrahimovic ou Falcao ? S’il le faut, on fera venir des stars », avait-il notamment lâché. Finalement, Ibrahimovic ne sera jamais venu à Lens.
« Ça a été une période terrible »
Hafiz Mammadov voyait donc les choses en grand pour le RC Lens, mais voilà que ça a viré à la catastrophe avec l’Azerbaïdjanais. En effet, quelques mois seulement après son arrivée, le patron lensois disparait et l’argent vient à manquer dans le nord de la France. « Après avoir respecté ses engagements, Mammadov a eu des problèmes personnels. C’est un pays un peu space, on ne maitrisait pas grand chose. J’expliquais aux supporters ce que je savais mais je ne savais pas tout. Aujourd’hui oui, mais je ne veux pas en dire plus. Ça a été une période terrible, l’une des plus compliquées de ma vie. Je ne dormais plus beaucoup », a raconté Gervais Martel pour l'hebdomadaire.