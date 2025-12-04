Mercato : Ibrahima Konaté au PSG, l'annonce fracassante !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans sa dernière année de contrat à Liverpool, Ibrahima Konaté pourrait être l'une des grosses affaires du mercato. Possiblement libre à l'issue de la saison, le Français serait déjà convoité par du beau monde. Il a notamment été question d'un intérêt du PSG. Mais le club de la capitale est-il réellement sur les traces de Konaté ?

Du côté du PSG, on préparerait dès à présent le prochain mercato estival. Pour cela, le club de la capitale se pencherait notamment sur le marché des joueurs libres. En ce sens, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, en fin de contrat au Bayern Munich et à Liverpool, ont été annoncés dans le viseur du club de la capitale. Finiront-ils alors au PSG ? Une mauvaise nouvelle est tombée en ce qui concerne Konaté.

« Rien du tout avec le PSG » S'offrir Ibrahima Konaté pour 0€ pourrait être une belle opération pour le PSG. Mais voilà qu'elle ne serait pas à l'ordre du jour. En effet, au micro de France Bleu, le journaliste Marc Mechenoua a été très clair à propos du défenseur central de Liverpool, assurant : « Konaté, il n'y a rien du tout avec le PSG ».