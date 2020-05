Foot - Mercato - ASSE

Mercato : Hoarau fait une grosse révélation sur son arrivée avortée à l'ASSE !

Publié le 13 mai 2020 à 22h40 par La rédaction

Attaquant des Young Boys de Berne, Guillaume Hoarau aurait pu rester en France en s'engageant en faveur de l'ASSE comme il l'a révélé ce mercredi.