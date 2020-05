Foot - Mercato

Mercato : Ménez fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 13 mai 2020 à 22h20 par La rédaction mis à jour le 13 mai 2020 à 22h21

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Paris FC, Jérémy Menez n'exclut pas de rejoindre un club italien lors du prochain mercato.