Mercato - Real Madrid : Zidane aurait fixé l'avenir d'un de ses cadres !

Publié le 13 mai 2020 à 21h00 par La rédaction

Élément incontournable de l'effectif de Zinedine Zidane, Casemiro aurait enfin bouclé sa prolongation de contrat avec le Real Madrid.

Alors que l’on ne connait toujours pas le dénouement concernant la fin de la saison en Liga qui a été interrompue par la crise sanitaire du Covid-19, le Real Madrid pense déjà à la saison prochaine et au mercato qui s’annonce mouvementé. Le club merengue explore déjà des premières pistes concernant le recrutement, et il aurait négocié depuis plusieurs semaines en parallèle la prolongation de contrat de l'un de ses éléments indiscutables. En effet, selon la Onda Cero, le Real Madrid aurait déjà bouclé la prolongation de son milieu de terrain Casemiro, dont le contrat initial expirait en juin 2021.

Une prolongation officialisée en fin de saison pour Casemiro

Si le joueur et le club se sont mis d’accord sur les modalités de cette prolongation de contrat, elle ne devrait intervenir qu’à la fin de la saison selon le média ibérique, et les termes de ce nouveau bail ainsi que sa durée n’ont pas encore filtré. Une chose est sûre, Casemiro (28 ans) qui est arrivé en 2013 au sein de la Maison Blanche devrait donc bel et bien prolonger l’aventure avec le Real Madrid.