Mercato : Hatem Ben Arfa a peut-être une touche…

Publié le 27 septembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Arrivé au terme de son contrat avec le Real Valladolid en juin dernier, Hatem Ben Arfa n’a pas retrouvé de club. Mais Jean-Louis Gasset n’exclut pas son arrivée aux Girondins de Bordeaux.

Décidemment, la carrière d’Hatem Ben Arfa (33 ans) aura pris une drôle de tournure ces dernières années. Pourtant présenté comme un très grand espoir du football français à ses débuts en pro avec l’OL, en 2004, l’attaquant aura ensuite enchainé les déceptions et les choix de carrière douteux, d’autant qu’il a jusqu’ici connu pas moins de huit clubs sans jamais parvenir à se stabiliser. Et libre de tout engagement après un passage de six mois peu concluant au Real Valladolid, Ben Arfa pourrait potentiellement revenir… en Ligue 1 !

« C’est un créateur, un génie du football »