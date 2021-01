Foot - Mercato

Mercato : Haaland, Marquinhos... Tuchel fait déjà trembler le PSG et le Real Madrid !

Publié le 27 janvier 2021 à 4h30 par A.M.

Invité à prendre à la succession de Frank Lampard à Chelsea, Thomas Tuchel aurait déjà des idées pour renforcer son nouvel effectif.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Chelsea est en contact avec Thomas Tuchel depuis plusieurs jours. Et alors que les Blues ont décidé de se séparer de Frank Lampard, c'est le technicien allemand qui a été choisi pour lui succéder. Libre depuis son licenciement du PSG, Thomas Tuchel n'aura donc dû attendre qu'un mois avant de retrouver un poste, et il aurait déjà des exigences pour renforcer son groupe.

Marquinhos et Haaland, les objectifs de Tuchel ?