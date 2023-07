Mercato : Guardiola promet l’enfer au PSG !

Thomas Bourseau

Bernardo Silva au PSG ? C’est le rêve du conseiller football Luis Campos. Néanmoins, Manchester City compte bien chambouler les plans parisiens, à l’instar de l’Arabie saoudite qui jetterait son dévolu sur le Portugais après l’échec Lionel Messi.

Bernardo Silva est la signature rêvée de Luis Campos pour le PSG. C’est en effet ce que le10sport.com vous révélait dès le 3 août 2022. Et maintenant ? Les mois se sont écoulés, mais la volonté du conseiller football du PSG n’a pas été altérée. Si bien que le10sport.com vous a déballé tout le plan du Paris Saint-Germain au début du mois de juin dernier au sujet de l’avenir de Bernardo Silva.

Manchester City veut continuer avec Bernardo Silva

Que ce soit après la finale de la Ligue des champions ou à l’occasion de la trêve internationale du mois de juin, Bernardo Silva confiait ne pas savoir de quoi serait fait son avenir. Et il semblerait selon les derniers échos que Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, compliquerait sérieusement la tâche du PSG pour un transfert de son chouchou Bernardo Silva. Le technicien espagnol aimerait conserver le Portugais. Et bien que le FC Barcelone ne soit plus sur les rangs, pour des raisons financières, une autre menace planerait au-dessus du PSG.

Toujours pas de décision pour Bernardo Silva, l’Arabie saoudite en embuscade