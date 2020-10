Foot - Mercato

Mercato - Manchester City : L'avenir de De Bruyne bientôt fixé ?

Publié le 9 octobre 2020 à 10h20 par La rédaction mis à jour le 9 octobre 2020 à 10h23

Véritable élément clé du système de Guardiola à Manchester City, Kevin de Bruyne est sous contrat jusqu’en 2023. Et le Belge serait en passe de se lier encore un peu plus avec les Citizens.