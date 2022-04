Foot - Mercato

Mercato : Guardiola bientôt à la tête de la sélection brésilienne ? La réponse !

Publié le 11 avril 2022 à 23h16 par La rédaction

Alors que Pep Guardiola serait dans le viseur de la fédération brésilienne pour en devenir le sélectionneur, Manchester City resterait serein quant à l’avenir de l’Espagnol chez les Citizens.