Foot - Mercato - Manchester City

Mercato : Guardiola n'est pas au bout de ses peines pour Grealish !

Publié le 25 juillet 2021 à 11h50 par La rédaction

Manchester City s'est montré très discret depuis l'ouverture du marché des transferts. Alors que Pep Guardiola aurait fait de Jack Grealish sa priorité, Aston Villa serait loin d'avoir dit son dernier mot dans ce dossier.