Mercato : Gros transfert à l’OM, il annonce un défi avec De Zerbi !

A la recherche de pistes pour le poste d’avant-centre, l’OM a ciblé le jeune Elye Wahi. Une offre de 26M€ a récemment été formulée auprès du RC Lens pour l’attaquant de 21 ans, qui à en croire certains observateurs, pourrait exploser à Marseille. Mais pour cela, Roberto De Zerbi devra lui transmettre une grande confiance.

Le mercato estival de l’OM pourrait être marqué par le recrutement d’un nouvel avant-centre. Marseille apprécie notamment le profil d’Elye Wahi, et comme révélé par l’Equipe, a récemment proposé 26M€ (bonus compris) pour le recruter. Fonctionnant à l’affect, le buteur du RC Lens pourrait faire des prouesses dans la cité phocéenne avec un bon coaching de la part de Roberto De Zerbi.

« Il pourra vraiment le rendre au centuple »

« Il y a du travail, c'est sûr. Intrinsèquement, il a le potentiel, mais il doit beaucoup travailler. Si De Zerbi lui montre qu'il a confiance en lui, il pourra vraiment le rendre au centuple », a ainsi confié un journaliste montpelliérain souhaitant rester anonyme, auprès du Phocéen. « C'est un joueur très affectif et sensible. S'il sent qu'il est apprécié et qu'on lui fait confiance, il donnera tout et travaillera dur ».

« Il a un potentiel énorme, mais il doit s'adapter avec le coach et ses partenaires »

« Ça dépendra beaucoup de cela. Je pense qu'intrinsèquement, il a la capacité de répondre aux exigences de De Zerbi, en particulier sur le plan physique et pour améliorer la répétition des efforts », poursuit ce dernier. « Il a un potentiel énorme, mais il doit s'adapter avec le coach et ses partenaires, et se sentir en confiance. Même Olivier Dall'Oglio disait qu'il fallait le piquer de temps en temps, mais cela pourrait être un peu moins le cas aujourd'hui. Je pense que la saison passée lui a mis du plomb dans la tête, car il a réalisé que passer de Montpellier à Lens était déjà un grand défi alors qu'on l'envoyait à Arsenal, un peu partout en Europe. Cet été, il a beaucoup travaillé, notamment sur le plan physique, et son entourage le pousse fortement dans ce sens ».