Mercato - OM : Retour de flamme pour De Zerbi, le danger peut venir de Ligue 1 !

Axel Cornic

Alors que les recrues se suivent à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi commence à dessiner son équipe et il semble beaucoup apprécier Leonardo Balerdi, l’une des seules satisfactions de la saison dernière. Mais le défenseur argentin a la cote à l’étranger et un club de Ligue 1 pourrait bien compliquer les choses en cette deuxième partie de mercato estival.

Avec Roberto De Zerbi, l’OM a frappé un très gros coup, relançant l’engouement autour du club. Et le président Pablo Longoria ne semble pas lésine sur les moyens pour lui offrir les renforts nécessaires, avec une dépense totale de plus de 55M€ et pas moins de sept recrues.

Un risque pour Balerdi ?

Mais il est également important de garder ses meilleurs éléments et depuis la fin de saison dernière, le danger semble guetter pour Leonardo Balerdi. Le défenseur central est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2026 mais son nom a été lié à plusieurs gros clubs et notamment Bologna, qui a l’avantage de disputer la Ligue des Champions.

Le TFC bloque Bologna

La menace semblait s’être éloigné depuis quelques temps, mais La Gazzetta dello Sport nous apprend ce samedi que tout pourrait changer ! D’après les informations du quotidien italien, Bologna semblait avoir oublié Balerdi pour se concentrer sur Logan Costa, avec qui un accord total aurait été trouvé pour un contrat de 5 ans. Le TFC réclamerait toutefois 20M€ pour son transfert, ce qui pourrait pousser le club émilien à reprendre en considération d’autres pistes.