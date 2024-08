Coup de théâtre, l'OM est repassé à l'action pour ce transfert

Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM avait pour priorité de recruter Eddie Nketiah. Alors qu'il avait mis ce dossier de côté à cause de l'intransigeance d'Arsenal, Pablo Longoria serait revenu à la charge. En effet, le président de l'OM aurait relancé les discussions avec les Gunners, espérant trouver un accord pour le transfert d'Eddie Nketiah le plus rapidement possible.

Après avoir excellé à l'OM la saison dernière, Pierre-Emerick Aubameyang a changé de cap. En effet, le buteur gabonais de 35 ans défend désormais les couleurs Al-Qadsiah, club basé en Arabie Saoudite.

Tout est relancé pour Nketiah

D'après les indiscrétions de La Provence, Eddie Nketiah était initialement la priorité de l'OM pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang. Mais après avoir trouvé un terrain d'entente avec le clan du joueur, Pablo Longoria s'est heurté à l'intransigeance d'Arsenal. Alors que les Gunners réclamaient environ 30M€, le président de l'OM a décidé d'aller voir ailleurs. Toutefois, ce dossier aurait pris un nouveau tournant ce vendredi matin.

L'OM et Arsenal ont repris les pourparlers

Selon les informations de La Provence, Arsenal aurait rouvert la porte pour Eddie Nketiah. Ainsi, l'OM aurait décidé de replacé ce dossier au-dessus de sa pile. Alors qu'Eddie Nketiah serait redevenu sa grande priorité, Pablo Longoria aurait relancé les discussions avec les Gunners, et ce, pour essayer de trouver un accord le plus vite possible. Affaire à suivre...