Mercato : Gros problème pour Cristiano Ronaldo pour son transfert

Pierrick Levallet

Vivant très mal sa situation actuelle à Manchester United, Cristiano Ronaldo a laissé éclater sa colère dans un récent entretien. Le Portugais a sorti la sulfateuse et a complètement dézingué les Red Devils et Erik ten Hag. Après sa sortie fracassante, l'attaquant de 37 ans voit son avenir être fortement compromis à Manchester United. Mais il n'aurait pas énormément d'options non plus pour son avenir.

Vivant un vrai calvaire à Manchester United depuis le début de saison, Cristiano Ronaldo a fait des révélations fracassantes sur son club. « S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière » a notamment lâché le Portugais dans un entretien avec Piers Morgan au micro de Talk TV . Erik ten Hag en a également pris pour son grade. Après cet énorme coup de sang, il semble peu probable de revoir Cristiano Ronaldo sous les couleurs de Manchester United. Où rebondira-t-il ? Ses options commencent à se restreindre.

Mercato : Après la sortie fracassante de Cristiano Ronaldo, une bombe est lâchée https://t.co/Rs7PsGNopq pic.twitter.com/TwgWndRIRT — le10sport (@le10sport) November 15, 2022

Chelsea a fermé la porte pour Cristiano Ronaldo

À en croire les informations de Relevo , Chelsea ne serait plus vraiment une option viable pour Cristiano Ronaldo. Cet été, les Blues étaient très intéressés par la venue du Portugais. Mais ce ne serait plus le cas désormais. Une arrivée de Cristiano Ronaldo au sein de l’équipe dirigée par Graham Potter se compliquerait. Par ailleurs, l’attaquant de 37 ans aurait d’autres projets pour son avenir.

Un retour à Madrid peu envisageable

Alors qu’il semble peu probable qu’il retrouve Manchester United à son retour de la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo serait tenté par un retour à Madrid. Le quintuple Ballon d’Or possède cinq entreprises dans la capitale espagnole et voudrait donc y revenir pour des raisons personnelles. Mais alors que le Real Madrid semble avoir tourné la page, l’Atlético de Madrid n’a pas l’air très favorable à l’idée d’accueillir le Portugais. « Ronaldo est une marque absolue pour le Real Madrid... Je ne verrais pas Martin Palermo ou (Juan Roman) Riquelme jouer pour River Plate ou (Ariel) Ortega pour Boca (Juniors). C’est très clair » expliquait d’ailleurs Diego Simeone en conférence de presse il y a quelques semaines.

Un avenir en MLS ?

Alors qu’un retour à Madrid semble également difficile à envisager, Cristiano Ronaldo n’aurait plus beaucoup d’options pour son avenir. Dans ces conditions, le Portugais pourrait être tenté par une aventure en MLS. Si l’attaquant de 37 ans voulait rester en Europe afin de rester compétitif au moins jusqu’à l’Euro 2024, il pourrait choisir de s’envoler pour les Etats-Unis. Reste maintenant à voir si des portes s’ouvriront en MLS. En tout cas, Cristiano Ronaldo serait actuellement dans une impasse quant à son avenir.