Mercato : Gros problème au PSG ? Luis Enrique annonce du lourd !

Le PSG aura été plutôt actif sur ces dernières semaines du mercato estival. Si de nouveaux renforts ont été bouclé, Paris a majoritairement conservé la même attaque que la saison passée. Alors qu’aucun nouveau buteur n’a rejoint les Parisiens, Luis Enrique s’est dit très satisfait de son secteur offensif en conférence de presse ce jeudi.

Ce vendredi, le PSG va officiellement inaugurer cette nouvelle saison avec un déplacement sur la pelouse du Havre (20h45). Si le mercato estival est loin d’avoir été terminé pour Paris, les dirigeants auront déjà réussi quelques coups. Priorité de Luis Enrique et de Luis Campos, João Neves a rejoint les Rouge et Bleu contre 70M€. Le club francilien s’est également renforcé avec les arrivées de Matvey Safonov et de Willian Pacho.

Peu de recrues offensives pour Paris

Et dans les prochains jours, le PSG devrait également officialiser l’arrivée de Désiré Doué en provenance du Stade Rennais. Le phénomène de 19 ans va ainsi devenir la première recrue parisienne au niveau du secteur offensif cet été. En effet, la priorité du PSG avec le départ de Kylian Mbappé était de recruter un ailier gauche supplémentaire, et Paris s’est également penché sur la question d’un nouvel avant-centre… Si pour le moment, aucun de ces deux profils n’a été signé, Luis Enrique s’est dit très satisfait de sa ligne d’attaque avant d’entamer la saison.

« Je suis ravi car je pense qu'on a un gros potentiel offensif »

« Durant l'été, je ne me rappelle presque plus de ce que j'ai vu entre l'Euro et les JO, mais je ne vais pas me mettre à analyser ce que font mes joueurs dans d'autres équipes. Moi mon devoir, c'est de voir tout ce que mes joueurs ont de positif, en particulier la ligne d'attaque. Je suis très content de Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Kang-in Lee, Mbaye. Je suis ravi car je pense qu'on a un gros potentiel offensif », a ainsi confié l’Espagnol en conférence de presse ce jeudi après-midi.