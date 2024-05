Mercato : Gros danger, l’OM va perdre ses pépites ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM est parvenu à mettre la main sur un trophée cette saison avec la victoire des U19 en Coupe Gambardella samedi. De bon augure pour l’avenir de la formation phocéenne, mais faut-il encore que la direction parvienne à convaincre ses jeunes pépites de poursuivre leur carrière au sein de leur club formateur.

Peu habitué à briller à ce niveau, l’OM a vu ses jeunes pépites triompher ce samedi en finale de la Coupe Gambardella face à Nancy (4-1), et ce malgré l’absence de Darryl Bakola, Yanis Sellami et Enzo Sternal, retenus en équipe de France U17 pour disputer l’Euro. L’OM n’avait plus remporté la compétition depuis 45 ans, un succès qui tombe à pic alors que le club doit remanier son équipe première durant l’été avec des moyens limités, mais tout ne s’annonce pas simple pour autant pour Pablo Longoria.

L’OM bien parti pour perdre des pépites ?

D’après L’Équipe , l’OM est déjà mal embarqué pour sécuriser l’avenir de certains de ses espoirs à l’instar de Darryl Bakola, Yanis Sellami ou encore Aboubaka Dosso, dont les contrats aspirant arrivent à terme en juin. Les négociations seraient en effet difficiles, notamment avec ce dernier qui se serait vu proposer un simple contrat stagiaire, de quoi générer une certaine frustration.

