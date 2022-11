Foot - Mercato

Mercato : Grande révélation dans le feuilleton Ronaldo

Publié le 12 novembre 2022 à 01h30

En fin de contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo devrait bel et bien quitter les Red Devils dès le mois de janvier. Et pour le remplacer, les Mancuniens penseraient à Eric Maxim Choupo-Moting. Mais du côté du Bayern Munich, on ne verrait pas la chose de la même manière. Le joueur devrait rester à Munich jusqu’à la fin de la saison e des discussions devraient bientôt débuter en vue d’une prolongation, tandis que rien n’a avancé du côté de Manchester United.

L’avenir de Cristiano Ronaldo reste toujours incertain en vue du prochain mercato hivernal. Après avoir voulu quitter Manchester United l’été dernier, l’attaquant portugais est finalement resté en Angleterre. Mais son départ semble plus que proche puisque les Red Devils pisteraient Eric Maxim Choupo-Moting. Mais une énorme révélation ne devrait pas réjouir les dirigeants mancuniens.

Choupo-Moting ne partira pas cet hiver

En effet, comme le révèle le journaliste Fabrizio Romano dans The Here We Go Podcast , Eric Maxim Choupo-Moting devrait rester au Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison. Un véritable coup dur pour Manchester United d’autant plus que les dirigeants bavarois souhaiteraient notamment prolonger l’attaquant camerounais.

Des discussions en vue pour une prolongation