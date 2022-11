Foot - Mercato

Mercato : Coup de tonnerre pour la succession de Ronaldo

En fin de contrat à l’issue de la saison, Cristiano Ronaldo devrait bien quitter Manchester United, un départ serait même envisagé dès cet hiver. Pour le remplacer, les Red Devils pensent à Eric Maxim Choupo-Moting, l’ancien du PSG. Toutefois, l’international camerounais devrait prolonger avec le Bayern Munich.

Cristiano Ronaldo a toujours un avenir indécis. Même s’il a voulu partir l’été dernier, le Portugais a fini par rester à Manchester United. Remplaçant pendant un long moment, l’international portugais a retrouvé une place dans le onze de départ. De quoi relancer la question de son avenir ?

Ce n’est pas la tendance. En fin de contrat en juin prochain, Cristiano Ronaldo devrait bien quitter Manchester United, il pourrait même partir dès cet hiver. Pour le remplacer, les Red Devils auraient des vues sur Eric Maxim Choupo-Moting. L’attaquant du Bayern Munich empile les buts avec le club bavarois et il sera libre l’été prochain.

News Choupo-Moting: #MUFC is seriously interested in a transfer in winter, they have inquired about him. He's a candidate to replace #Ronaldo. Manchester bosses expect him to leave in winter. But: Choupo will stay! Talks about a new contract after the World Cup. @SkySportDE 🇨🇲