Mercato : Grand ménage prévu au PSG, il réclame deux transferts

Neymar serait poussé vers la sortie. Et alors qu’il a dernièrement prolongé son contrat au PSG, Marco Verratti pourrait lui aussi aller voir ailleurs. De quoi ravir Daniel Riolo. Explications.

Au vu de leur longévité au PSG, Neymar et Marco Verratti peuvent être qualifiés d’anciens du vestiaire parisien. Mais pour combien de temps encore ? D’après les informations dernièrement divulguées par L’Équipe , Verratti n’aurait pas apprécié les traitements réservés par les supporters et par les décideurs du PSG à Neymar et Lionel Messi. L’Italien regretterait le manque de discipline un temps présente lorsque Zlatan Ibrahimovic évoluait au Paris Saint-Germain.

Neymar sur le départ, Verratti aussi ?

Pour cette raison, Marco Verratti ne fermerait pas la porte à un départ et notamment pour rebondir au Real Madrid avec Carlo Ancelotti selon L’Équipe . Pour ce qui est de Neymar, il ne serait plus aussi le bienvenu au PSG qui aimerait se séparer de la star auriverde.

«Bizarre le nombre d’équipes en Europe qui font mieux que le PSG sans ces deux génies quand même»