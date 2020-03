Foot - Mercato

Mercato - Chelsea : Olivier Giroud se prononce sur son avenir !

Publié le 6 mars 2020 à 13h40 par La rédaction mis à jour le 6 mars 2020 à 13h43

Olivier Giroud retrouve peu à peu des couleurs avec les Blues de Chelsea. Avec la blessure de Tammy Abraham et les non-performances de Michy Batshuayi, le Français joue en ce moment les premiers rôles à la pointe de l’attaque. Une situation qui aurait effacé ses envies d’ailleurs...