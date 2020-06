Foot - Mercato

Mercato : Giroud revient sur son faux départ de Chelsea

Publié le 2 juin 2020 à 17h50 par La rédaction

Alors qu’il était en manque cruel de temps de jeu du côté de Chelsea, Olivier Giroud a finalement fait le choix de rester malgré plusieurs sollicitations d’autres clubs. Il explique pourquoi.