Mercato : La Juventus a tranché pour l'avenir de Chiellini !

Publié le 3 juillet 2021 à 19h05 par La rédaction mis à jour le 3 juillet 2021 à 19h08

Qualifié pour les demi-finales de l’Euro avec l’Italie, Giorgio Chiellini est libre de tout contrat depuis le 1er juillet. Cependant, le défenseur central italien devrait voir la Juventus lui proposer un nouveau contrat d’un an.

À l’image de l’équipe d’Italie, Giorgio Chiellini, 36 ans, se sublime dans cet Euro et sera bien au rendez-vous des demi-finales. Le défenseur central italien est depuis le 1er juillet libre de tout contrat, mais pourrait voir la Juventus lui proposer un nouveau contrat. En effet, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Giorgio Chiellini devrait dans les prochains jours signer un contrat d’un an avec la Juventus, et rester donc une saison de plus dans le club turinois.