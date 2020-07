Foot - Mercato

Mercato : Ribéry prêt à quitter la Fiorentina ? La réponse

Publié le 8 juillet 2020 à 22h33 par La rédaction

À la suite d’un cambriolage au sein de son domicile, Franck Ribéry avait laissé entendre qu’il pourrait partir de la Fiorentina. Un possible départ qui a été exclu par Sébastien Frey, ancien international gardien français et ambassadeur du club italien.