Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato : Francfort s’enflamme pour l’arrivée de Kolo Muani !

Publié le 4 mars 2022 à 19h20 par La rédaction

Ce vendredi, l’arrivée de Randal Kolo Muani à l’Eintracht Francfort a été officialisée pour cet été. Un renfort qui fait le bonheur des Allemands.