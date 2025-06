Mercato - France 98 : Ça vire au fiasco à l’OM !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors de la saison 1999-2000, l’OM frôle la catastrophe. En effet, le club phocéen termine 15ème du championnat de France, se trouvant alors aux portes de la zone relégation. A égalité avec Nancy, 16ème, l’OM l’a échappé belle uniquement grâce à la différence de buts. Un fiasco qui s’explique par le départ de Laurent Blanc ?

Après avoir tenté sa chance au FC Barcelone, Laurent Blanc finit par revenir en France en 1997. Celui qui sera sacré champion du monde en 1998 s’engage alors avec l’OM où il sera resté jusqu’en 1999. Blanc avait alors pris la direction de l ’Inter Milan , n’entrant plus dans les plans de Rolland Courbis . Le point de départ des galères de l’ OM visiblement.

« Courbis ne voulait plus de Laurent Blanc »

Joueur de l’OM à cette époque, Stéphane Dalmat est revenu sur la saison 1999-2000 qui a failli virer au fiasco. Et comme il l’a expliqué pour FD Extra Time, le départ de Laurent Blanc y serait pour beaucoup : « C’est l’ambiance interne. Parce que moi quand je signe à Marseille, il y avait Laurent Blanc. Et pendant cette intersaison là, Rolland Courbis ne voulait plus de Laurent Blanc, qui après est parti à l’Inter Milan ».