Foot - Mercato

Mercato : Flop au PSG, il pourrait remplacer Cristiano Ronaldo

Joueur du PSG entre 2018 et 2020, Eric Choupo-Moting n’aura pas marqué les esprits au sein du club de la capitale. Pourtant, l’international camerounais impressionne cette saison avec le Bayern Munich. De quoi attirer l’attention d’autres grosses formations européennes, notamment Manchester United qui serait très intéressé à l’idée de le recruter l’année prochaine.

Passé par le Paris Saint-Germain pendant deux saisons, de 2018 à 2020, Eric Choupo-Moting avait par la suite rejoint le Bayern Munich. Aujourd’hui, après le départ de Robert Lewandowski, l’international camerounais enchaîne les rencontres et le moins que l’on puisse dire est qu’il répond présent.

En effet, l’attaquant âgé de 33 ans a inscrit 8 buts toutes compétitions confondues depuis la reprise. Mardi soir face à l’Inter Milan en Ligue des champions (2-0), il s’est une nouvelle fois distingué d’une magnifique frappe sur la seconde réalisation de son équipe. Alors qu’il sera en fin de contrat en juin 2023, Fabrizio Romano indiquait que les Bavarois souhaitaient le prolonger.

Choupo-Moting’s new contract will be discussed in the next months as Bayern want to keep him. 🔴🔒 #FCBayernHe’s been key player this season, man of the match again tonight and he’s considered a top professional. pic.twitter.com/4vEj5LW7ap