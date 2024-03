Mercato - FC Nantes : Une grosse bataille s’annonce pour ce crack

Alexis Brunet

La saison du FC Nantes est quelque peu compliquée. Les Canaris se battent pour ne pas descendre, et ils sont actuellement 14ème du championnat, à deux points du barragiste. Dans cette atmosphère morose, l'éclosion de Nathan Zézé est une bonne nouvelle pour les Nantais. Mais le défenseur central est très courtisé, et il sera compliqué de le retenir l'été prochain.

Les saisons se suivent, et se ressemblent du côté du FC Nantes. Depuis le début du championnat, les Nantais ont connu trois entraîneurs. Dernièrement, c'est Antoine Kombouaré qui a pris la place de Jocelyn Gourvennec, et qui va se battre pour éviter une nouvelle relégation.

Nathan Zézé est devenu titulaire au FC Nantes

Dans cette saison morose, le FC Nantes peut toutefois se réjouir de voir Nathan Zézé se faire une place dans l'effectif. Le défenseur central de 18 ans est devenu un titulaire important à Nantes, et il gagne en temps de jeu. Il a pris part à 18 rencontres depuis le début de saison, et il a même inscrit un but.

Zézé est très courtisé