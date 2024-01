Mercato - FC Nantes : Un transfert à 6M€ pour rejoindre Payet ?

Jean de Teyssière

Arrivé cet été contre la somme de 6M€, Adson pourrait déjà quitter le FC Nantes. Ce choix de Waldemar Kita avait été critiqué en interne avant que Pierre Aristouy et Jocelyn Gourvennec n'indiquent ne pas compter sur lui. L'ancien joueur de Corinthians pourrait alors retourner au Brésil et rejoindre Dimitri Payet à Vasco de Gama.

Six mois et puis s'en va ? Arrivé cet été à Nantes contre 6M€ en provenance des Corinthians, Adson, milieu de terrain brésilien de 23 ans n'a jamais eu sa chance. Il n'a disputé que 233 minutes en Ligue 1 et n'est même plus apparu dans le groupe nantais depuis quatre matchs.

Gourvennec ne veut pas d'Adson

Recruté cet été contre la somme de 6M€, Adson n'a jamais fait partie des plans du FC Nantes cette saison. Le premier entraîneur, Pierre Aristouy, n'a jamais compté sur lui, tout comme Jocelyn Gourvennec, qui a indiqué à Waldemar Kita, le président nantais, ne pas en vouloir cette saison.

Vasco de Gama prêt à mettre 6M€ sur Adson ?