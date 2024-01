Mercato - OL : C'est officiel, Lyon a trouvé son entraîneur

Jean de Teyssière

Le 30 novembre dernier, Pierre Sage prenait les rênes de l'OL après le renvoi de Fabio Grosso. L'entraîneur intérimaire français avait la lourde tâche de redresser une équipe en perdition et dernière de Ligue 1. Un mois plus tard, l'OL n'est plus lanterne rouge et est même sorti de la zone rouge. Un redressement qui a valu à Pierre Sage de se voir confier l'équipe première jusqu'à la fin de la saison.

Le quatrième entraîneur est-il le bon pour l'OL? Après Laurent Blanc, Jean-François Vulliez et Fabio Grosso, Pierre Sage semble être l'homme de la situation, puisqu'il a réussi à sortir l'OL de la zone rouge, après un début de saison catastrophique. Un travail remarquable et remarqué par les dirigeants lyonnais.

«L'OL a décidé de prolonger la mission de Pierre Sage jusqu’à la fin de la saison»

Dans un communiqué paru ce jeudi soir, l'OL a annoncé avoir prolonger Pierre Sage jusqu'à la fin de la saison : « Après avoir été nommé par intérim le 30 novembre dernier, l'Olympique Lyonnais a décidé de prolonger la mission de Pierre Sage auprès de l'équipe professionnelle jusqu’à la fin de la saison. »

🚨 Pierre Sage poursuit sa mission au sein de l'équipe professionnelle jusqu’au 30 juin 2024 🔴🔵ℹ️ Toutes les infos ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) January 11, 2024

Une récompense du bon travail de Pierre Sage