Mercato - OL : Un grand nom sur le point de signer ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Stade Rennais, Nemanja Matic ne devrait plus porter le maillot rouge et noir. Alors qu'il vient de quitter la Bretagne, l'international serbe devrait s'engager en faveur de l'OL. En effet, Nemanja Matic aurait trouvé un accord avec la direction des Gones.

L'été dernier, le Stade Rennais a frappé un grand coup en bouclant la signature d'un grand nom européen. En effet, les Bretons ont réussi à s'offrir les services de Nemanja Matic, qui est passé par Benfica, Chelsea et Manchester United notamment. Toutefois, l'international serbe serait déjà sur le départ, et ce, après avoir passé seulement cinq mois à Rennes.

Nemanja Matic a fui Rennes

Selon les dernières informations de L'Equipe , Nemanja Matic mettrait la pression pour quitter le Stade Rennais. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, le milieu de terrain de 35 ans ne serait pas du tout épanoui en Bretagne. D'une part, Nemanja Matic serait frustré parce que ses enfants n'ont pas pu rejoindre une école internationale, et ce, alors que la direction du Stade Rennais lui en avait fait la promesse. D'autre part, le numéro 21 rouge et noir n'aurait pas réussi à se familiariser avec le vestiaire jeune de Julien Stéphan. Par conséquent, Nemanja Matic a fui la ville de Rennes et devrait s'engager en faveur de l'OL. En effet, il aurait trouvé un accord avec les Gones , comme l'a confirmé Florent Gautreau dans l' After Foot ce mercredi soir.

«Il s’est mis d’accord avec Lyon»