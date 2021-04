Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Un gros échec au PSG pour Kombouaré !

Publié le 11 avril 2021 à 4h45 par T.M.

A l’instar d’autres équipes à travers l’Europe, le FC Nantes serait intéressé par Kays Ruiz. Toutefois, Antoine Kombouaré pourrait déjà connaitre la réponse pour le joueur du PSG.

Après Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi l'été dernier Kays Ruiz devrait être le prochain talent à quitter le PSG. Etant en fin de contrat, l’ancien du FC Barcelone se dirigerait tout droit vers un départ à l’issue de la saison selon les informations de L’Equipe . A la recherche de temps de jeu loin du Parc des Princes, le joueur de 18 ans va désormais étudier les propositions qui lui arriveront pour rebondir. Et elles pourraient être nombreuses. En effet, la Juventus, Bordeaux, Montpellier ou encore l’OGC Nice seraient en course pour Kays Ruiz, au contraire du FC Nantes.

Un projet pas à la hauteur ?