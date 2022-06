Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Un ancien gardien de l’OM pour remplacer Lafont ?

Publié le 15 juin 2022 à 13h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’une excellente saison dans les rangs du FC Nantes, Alban Lafont pourrait bien animer ce mercato estival et changer d’air dans les semaines à venir. Du coup, la direction des Canaris anticipe ce probable départ et envisage ainsi de jeter son dévolu sur Brice Samba, l’ancien portier de l’OM.

Grand artisan du succès du FC Nantes en Coupe de France, Alban Lafont (23 ans) pourrait quitter les Canaris durant ce mercato estival vu l’intérêt qu’il suscite sur le marché des transferts ! L’ancien gardien toulousain, recruté pour 7,5M€ l’été dernier, devrait être très courtisé cet été, et le FC Nantes serait alors dans l’obligation d’aller dénicher un autre gardien de buts. Et c’est un ancien joueur de l’OM qui pourrait alors être recruté à cet effet.

Brice Samba emerges as target for Nantes after 'refusing to sign new Nottingham Forest deal' #LeicesterCity #LCFC #Foxes | Daily Mail https://t.co/ugZFpEGeG0 — Foxes Addict (@FoxesAddictLCFC) June 15, 2022

Samba vers le FC Nantes ?