Mercato - FC Nantes : Tout s’explique pour le refus de Laurent Blanc…

Publié le 20 décembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Approché par le FC Nantes pour venir assurer la succession de Christian Gourcuff, Laurent Blanc avait refusé pour finalement s’engager avec le club qatari d’Al Rayyan. Et l’aspect financier semble donc avoir pris le dessus…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 8 décembre dernier, Laurent Blanc a décliné l’approche du FC Nantes, l’ancien entraîneur du PSG n’étant vraisemblablement pas emballé par l’idée de travailler aux côtés de Waldemar Kita chez les Canaris. Mais est-ce l’unique raison de ce refus ? Ces dernières heures, Blanc a finalement officialisé son arrivée sur le banc d’Al Rayyan, au Qatar, et retrouve donc un club quatre ans après le PSG.

L’aspect financier trop important

Pourtant, comme l’a révélé L’Equipe dans ses colonnes samedi, Laurent Blanc était initialement tout proche de s’engager avec Toronto, d’autant qu’il avait un accord contractuel avec le club de MLS à hauteur de 1,6M€ par saison. Mais l’arrivée d’Al Rayyan, qui affichait des arguments financiers plus intéressants que Toronto, a donc totalement relancé le dossier. Et loin d’avoir les capacités financières de Toronto et d’Al Rayyan, le FC Nantes n’avait donc aucune chance de pouvoir rivaliser pour Laurent Blanc.